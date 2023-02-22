“Depremzede İşsiz Kalmasın” projesi başladı

Deprem bölgesindeki şirketler ve çalışanların desteklenmesi için ST Endüstri Radyo ve Endüstri Forum iş birliğiyle hayata geçirilen Depremzede İşsiz Kalmasın projesi, hem işe alımlarda hem de ürün satın alımlarında depremden etkilenen bölgelerin tercih edilmesini amaçlıyor.

Öncelik iş arayan depremzedelerin iş bulması

Belli bir süre depremden etkilenen illerdeki şirketler ve çalışanlara öncelik verilerek pozitif ayrımcılık yapılmasını hedefleyen proje, kendi ilinde ya da Türkiye’nin herhangi bir şehrinde iş arayanları ve depremden etkilenen bölgelerdeki iş yerlerini kapsıyor. İş arayan deprem mağdurlarının iş bulması amacıyla, Endüstri Forum’da yer alan Depremzede İşsiz Kalmasın sayfasına ya da 'Depremzede İşsiz Kalmasın' sosyal medya hesaplarına şirketler ve çalışanlar bilgilerini ekleyebiliyorlar. Bu şekilde ortak havuzda oluşan bilgiler Endüstri Radyo ve İstanbul FM aracılığıyla duyurularak destekleniyor.

Hem iş olanakları hem de ticarete destek

Proje kapsamında; iş arayan depremzedeler, bu bölgelerden istihdam sağlamak isteyen şirketler, depremden etkilenen illerde ticari faaliyet sürdüren işletmeler ve depremzede firmalardan satın alma yapmak isteyen şirketler bir araya geliyor.

İş arayanlar seslerini duyurabiliyor

Endüstri Forum üzerinden paylaşım yapabilmek için ücretsiz üye olarak yeni konu açılabiliyor. Paylaşım yapmak isteyenlerin hangi şehirde ne iş yaptığını, hangi ilde çalışmak istediğini ve iletişim bilgilerini eklemeleri yeterli oluyor. Proje, sadece depremden etkilenen 11 ilde yaşayan ve çalışan vatandaşlarımızı kapsıyor.

İstihdam sağlayacak şirketler de paylaşıyor

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamak isteyen şirketler de Endüstri Forum üzerinden paylaşım yaparak işe alım duyurularını yapabiliyorlar. Depremzede İşsiz Kalmasın sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlar üzerinden de şirketlerin; Hangi şehirde ve hangi alanda istihdam sağlamak istediklerini özetleyebilecekler.