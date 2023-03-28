Depremzede baba 3,5 yaşındaki çocuğunu arıyor!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan 2 büyük deprem 10 ilde etkilili oldu, deprem nedeniyle on binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı.

Adıyaman merkezde Siteler Mahallesinde oturan Alsan ailesinden Anne ve karnındaki bebeği ile Melih Gazi depremde vefat etti.

İki çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'da yakınının evlerinde yaşayan Uğur Alsan, 3,5 yaşındaki kayıp çocuğu Furkan Alp'in bulunmasını istiyor.

Çocuğunun bulunması için yetkililere seslenen Alsan, bulunan çocukların fotoğraflarının paylaşılması gerektiğini ifade ederek bu şekilde çocuğunu bulabileceğini dile getirdi.

"Oğlum birinci depremde kurtarılmıştı"

Çocuğu Alp'in yaşanan ikinci depremin ardından tahliye edildiğini söyleyen Alsan, "Çocuğumu enkazdan çıkarıp sivil araçla hastaneye götürdüler. Çocuk hastanesinde tedavi gördü. Oğlum birinci depremde kurtarılmıştı. İkinci depremde hastane zarar görünce hastaları tahliye etmişler. Ondan beridir çocuğuma ulaşamıyorum. Nereye gitti, hiçbir haber yok. Hiçbir bilgi yok. Hiçbir kayıt tutulmamış. Çocuğumun bulunması için araştırıyoruz. Depremin ilk günü 1 saat içerisinde akrabalar ve komşular bizi çıkardı." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Başvurmadığımız yer kalmadı"

Çocuğunun bulunması için başvurmadığı yer kalmadığını ifade eden Alsan, "Çocuğumu bulmak için savcılığa, polise, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, 183 ve 183 numaralarına başvurdum. Kim nereyi demişse oraya başvurdum. E-Nabız gibi tüm kayıtlara baktım. Hepsine çocuğumun fotoğraflarını yükledim. Başvurmadığımız yer kalmadı. DNA örneği verdik ama 1 ay oldu henüz sonuçlanmadı." diye konuştu.

"Bacaklarımın üzerine kolon düştü"

Depremden dolayı bacaklarının kırıldığını belirten Alsan, "Depremin olduğu günden beri çocuğumu arıyoruz. Şahsen arayamıyorum, tanıdıklar aracılığıyla arıyoruz. Depremin ilk günleri biraz sıkıntılıydı. Bacaklarımın üzerine kolon düştü. İki bacağımdan biri kırık, birinin de tendonları hasarlıdır." ifadelerini kullandı.

"Tahliye için battaniye sarıp dışarıya götürdüklerini söylediler"

Çocuğunun tahliye sırasında kaybolduğunu vurgulayan Alsan, "Çocuğumun sağlık durumu, söyledikleri kadar iyiymiş. İlk gittiği hastanede çalışan personeller çocuğumun durumunun çok iyi olduğunu söylediler. Sadece çok fazla ağladığını söylediler. Oğlum konuşamıyor, sadece 'anne baba' diyebiliyor. Hastanede de 'anne baba' diyormuş. Tahliye için battaniye sarıp dışarıya götürdüklerini söylediler. Çocuğumu kimin götürdüğünü de bilmiyorlar. Hangi ambulansın götürdüğü, biri tarafından kucaklanıp mı götürüldüğünü bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

"Ben oğlumu bulmak istiyorum ama nereyi arayacağımı bilmiyorum"

Bulunan çocukların fotoğraflarının paylaşıldığı takdirde oğlunu bulacağını söyleyen Alsan, "Çocuğumu bulsunlar. Elinizde bu kadar refakatsiz, isimsiz çocuk var ama bunların fotoğrafını niye paylaşmıyorsunuz? Ben oğlumu bulmak istiyorum ama nereyi arayacağımı bilmiyorum. Başkalarının yardımıyla sosyal medyada 'şurada bir çocuk var' paylaşımını görüp gidip bakıyoruz, sorduruyoruz. Resmi bir sitede ellerindeki çocukların fotoğraflarını çekip paylaşsalar, oğlumu bulacağım. Oğlumun Türkiye'nin neresine sevk edildiği belli değil. Sevgi Evleri, yurtlar ve hastaneler ellerindeki çocukları paylaşsa çok yardımcı olurlar." diye konuştu.

"Samanlıkta iğne arar gibi oğlumu arıyorum"

Oğlunun kendini ifade edemeyeceğini belirten Alsan, "Samanlıkta iğne arar gibi oğlumu arıyorum. Oğlum konuşmasını bilmiyor, ismini söyleyemez. Oğlum kendini ifade edemez. Bana ' aile.gov.tr'den takip edin diyorlar ama bu sitede isim, soyisim ve kimlik numarasıyla arama yapıyorum. Oğlum ismini söyleyemiyor ki onun ismiyle arayayım." dedi.

"İki aydır artık dayanamıyoruz"

Artık dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Alsan, "Tek isteğim bulunan çocukların fotoğrafı çekilip sitede paylaşılsın. İki aydır artık dayanamıyoruz. Sizin kendi evladınız olsa ne yaparsınız? Bu çocukların fotoğrafı niye paylaşılmıyor. DNA testi yapılmadan çocuğu teslim etmiyorlar. Büyük oğlum da depremde vefat etmişti. DNA testi çıkmadan oğlumun mezarının yerini söyleyemiyorlardı. Kimden korkuyorlar?" şeklinde konuştu. (İLKHA)