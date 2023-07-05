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Kültür - Sanat Depremlere rağmen 318 yıldır ayakta!
Kültür - Sanat

Depremlere rağmen 318 yıldır ayakta!

Yeniakit Publisher
2023-07-05 22:03:00 -
Depremlere rağmen 318 yıldır ayakta!

Kozluk'ta 318 yıllık İbrahim Bey Camii depremlere rağmen varlığını koruyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/depremlere-ragmen-318-yildir-ayakta-56261

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