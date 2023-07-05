Depremlere rağmen 318 yıldır ayakta!
Kozluk'ta 318 yıllık İbrahim Bey Camii depremlere rağmen varlığını koruyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/depremlere-ragmen-318-yildir-ayakta-56261
Mücahid, mütefekkir, gönül ehli, Şehid Sedat Yenigün’ü rahmetle anıyoruz! Yâdında mı doğduğun günler sen ağlardın, gülerdi âlem...
Kozluk'ta 318 yıllık İbrahim Bey Camii depremlere rağmen varlığını koruyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/depremlere-ragmen-318-yildir-ayakta-56261
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23