  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Depremlerden etkilenen 11 ilde telafi eğitimi başladı
Eğitim

Depremlerden etkilenen 11 ilde telafi eğitimi başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-02 10:22:00 -
Depremlerden etkilenen 11 ilde telafi eğitimi başladı

Deprem bölgesindeki 11 ilde telafi eğitimleri başladı. Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay’da da birçok okul onarıldı. Ders kayıplarını telafi etmek isteyen binlerce öğrenci ders başı yaptı.

Asrın felaketinde birçok okul ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Okullarından, derslerinden ayrı kalan binlerce öğrenci için yaz tatilinde telafi zamanı...

Hatay'da 7 bin 411 öğrenci telafi kurslarından yararlanacak

Kahramanmaraş merkezli depremden hasar gören illerde telafi eğitimleri 1 Ağustos itibarıyla başladı.

Deprem felaketinde en büyük yıkımın olduğu kent Hatay'da temel eğitim alanında 15 ilçe 104 okulda telafi eğitim kursları açıldı. 7 bin 411 öğrenci, deprem döneminde yaşadığı ders kayıplarını bu kurslarda telafi edecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler yeniden sıralarına oturdu. Arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrenciler, heyecanla ders başı yaptı.

Telafi eğitimleri 1 Eylül'de sona erecek

Kuzeytepe Mehtap Mehmet Olgar Ortaokulu Müdürü Murat Şirin, okullarındaki telafi eğitimlerine 6 sınıfta 220 öğrenciyle başladıklarını belirterek, öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve İngilizce alanlarında ders aldıklarını vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eğitimler, temel eğitim ve orta öğretim alanlarında veriliyor. Ortaöğretim telafi eğitimi programında 301 kursta, 50 lisede eğitim düzenleniyor. 943 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslarda öğrenciler, 30 saat ders görecek. Devam zorunluluğu olmayan telafi eğitimleri, 1 Eylül’de sona erecek. 

Maarif Platdormu'nun Karma Eğitim Raporu laikçileri kızdıracak!
Maarif Platdormu'nun Karma Eğitim Raporu laikçileri kızdıracak!

Gündem

Maarif Platdormu'nun Karma Eğitim Raporu laikçileri kızdıracak!

İşte devlet eğitiminin gücü! Milli Teknoloji Hamlesi'nde büyük bir adım
İşte devlet eğitiminin gücü! Milli Teknoloji Hamlesi'nde büyük bir adım

Gündem

İşte devlet eğitiminin gücü! Milli Teknoloji Hamlesi'nde büyük bir adım

İstanbul’da mesleki eğitimini tamamlayan görme engellilere sertifikaları verildi
İstanbul’da mesleki eğitimini tamamlayan görme engellilere sertifikaları verildi

Eğitim

İstanbul’da mesleki eğitimini tamamlayan görme engellilere sertifikaları verildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23