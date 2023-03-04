Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 54 hesap yöneticisi tespit edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 54 hesap yöneticisi belirlendi.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 54 hesap yöneticisi tespit edildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siper suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 54 hesap yöneticisi tespit edilerek, ilgili birimlere gönderildi. (İLKHA)