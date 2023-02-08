Depremle dalga geçen TikTok yayıncılarına...

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde binlerce canımız gitti. Depremin olduğu gün enkaz altındakileri arayıp dalga geçenler hak ettikleri cezayı bulmuştu. Bu alçak davranışa bir yenisi daha eklendi. Tüm Türkiye’nin yüreği yanarken bir grup sosyal medya kullanıcısı kadın Kahramanmaraş’ta yaşanan depremle alay etti.

DEPREM OLSUN DİYE DUA ETTİLER

Sosyal medyaya düşen diğer bir görüntüde ise canlı yayında konuşulanlar bu kadarı da pes dedirtti.

Canlı yayın açan birkaç kadın, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem için, “Allah’ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine deprem olsun, yerle bir olsun buralar.” sözlerini söylerken, aynı anda da utanmadan kahkaha attılar.

ŞİKAYET YAĞDI

Bu sözlere canlı yayında gelen tepkilere ise, “Şimdi ağlayacaklar yapmayın.” ifadelerini kullandılar. Şahıslar kullandıkları iğrenç sözlere aldırmadan canlı yayında dans etmeye devam etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kadınlara ise sosyal medyadan yüzlerce şikayet yağdı. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde iki şahıs da gözaltına alındı.