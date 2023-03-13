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Yaşam Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Marketteki insanların korku ve panikle kaçıştığı anlar kamerada
Yaşam

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Marketteki insanların korku ve panikle kaçıştığı anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da, öğle saatlerinde olan ikinci büyük deprem anı bir marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 17:53:00 -
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Marketteki insanların korku ve panikle kaçıştığı anlar kamerada

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O anlarda bir markette yaşanan korku ve panik anbean kameralara yansıdı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24’te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Market çalışanları ve müşteriler korkuyla kaçıştı

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde hizmet veren bir marketin farklı noktalardaki güvenlik kameralarına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde market çalışanları ile müşterilerin büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, depreme markette yakalanan çalışanlardan 47 yaşındaki Şükrü Dağaşan, binanın üzerlerine yıkılmasından korktuklarını ifade ederek hala deprem korkusu ile yaşadıklarını söyledi.


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