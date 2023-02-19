Depremin vurduğu Suriye’de Esed’in keyfi yerinde, çünkü… Deprem bölgesinde olay fotoğraf

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede büyük hasara sebep olan depremlerde Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bini geçerken, İngiliz medyası dikkat çekici bir detayı öne çıkardı. Beşar Esed'in deprem bölgesinde gülerek selfie çektirmesinin arkasında yatan nedenler çok dikkat çekici ve zalim bir diktatörün ruh dünyasını yansıtıyor.

İşlediği korkunç suçların izlerini sildi

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times, “Esed depremi nasıl sömürüyor” başlığıyla bir dosya hazırlarken, “Deprem felaketi Esed’in rejimin korkunç suçlarının delillerini silmesine yardımcı olurken, yeniden inşa için yüzsüzce fon talep etmesinin önünü açtı” ifadelerine yer verdi.

Esed üzgün değil, gülüyor...

İngiliz gazetesinin haberinde, “Esed gülüyor. Suriye’nin kuzeybatısında yaşanan yıkıcı depremden dört gün sonra Esed ve eşi Esma deprem bölgesini ziyaret ediyor ve depremzedelerle görüşüyor. Depremden sonra ilk kez görüntülendi. Üzgün değil. Kelimenin tam anlamıyla gülüyor” denildi.

57 yaşındaki Esed’in etrafındaki erkeklerin devlet başkanını coşkuyla karşıladığına dikkat çekilirken, bir adamın selfie çekme talebini reddetmeyen Esed’in ve eşinin gülümsediği de belirtildi. Bu fotoğrafın sosyal medyada çokça paylaşıldığına dikkat çekildi.

Deprem Esed için bir fırsat oldu

Deprem ile birlikte yıllardır Esed’in Suriye’ye uygulanan yaptırımlardan kurtulabileceğine dikkat çekilirken, “Deprem Esed için bir fırsat doğurdu. Yıllarca siyasi yalnızlaştırmaya maruz kalan Esed için tekrar tanınma fırsatı. Esed depremden hemen sonra Suriye halkına baş sağlığı dilemedi ya da OHAL ilan etmedi. Yaptığı şey birçoğu Arap ülkeleri olmak üzere dünya liderlerinden kendisine gelen mesajları yayınlamak oldu” ifadesi kullanıldı.

Batıdan yardım istemeye hazırlanıyor

Esed’in batılı ülkelerden de mesaj aldığı belirtilirken, Esed’in esas kazanımının Batı ile normalleşme olacağına vurgu yapıldı. Esed’in batıdan yıkımın yarattığı tahribattan sonra yeniden inşa sürecine başlamak istediği ve bu sebeple Batı’dan yardım isteyeceği de belirtildi.