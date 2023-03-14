Depremin vurduğu 3 ilde eğitim-öğretim başladı

Milli Eğitim Bakanlığının depremin etkilediği 10 ilde bulunan toplam 20 bin 868 binasından 24’ü depremde yıkıldı, 83’ü ise ağır hasar aldı. Bugüne kadar 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporu çıkarıldı.

Bu kapsamda, Adana’da 497 bin 852, Gaziantep’te 662 bin 502, Osmaniye’de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci dün dersbaşı yaptı.

Bakanlık, okula başlayacak üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.

Öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıflara alındı. Adana’da eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Cengiz Topel İlkokulu’nda tören düzenlendi.

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, törende yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, “Sizleri çok özledik. Hepimize çok geçmiş olsun. Öğretmenleriniz sabırsızlıkla sizleri bekliyordu, bugüne kavuştular. İstiklal Marşı’nı bugün gür bir sesle birlikte okuyacağız. Mahalledeki herkesi uyandırın. Herkese iyi dersler diliyorum” dedi.

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