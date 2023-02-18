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Gündem Depremin Türkiye'ye maliyeti ne kadar? Morgan Stanley'den açıklama
Gündem

Depremin Türkiye'ye maliyeti ne kadar? Morgan Stanley'den açıklama

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin Türkiye’ye olası makroekonomik maliyeti ile ilgili yayımladığı raporda, doğrudan konut hasarı ile ilgili maliyetin 38 milyar dolara kadar çıkabileceğine işaret edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 16:52:00 -
Depremin Türkiye'ye maliyeti ne kadar? Morgan Stanley'den açıklama

ABD merkezli Morgan Stanley, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin Türkiye’ye olası makroekonomik maliyeti ile ilgili yayımladığı raporda, direkt olarak konut hasarı ile ilgili olarak maliyetin 24 milyar dolar civarında olduğunu, fakat bu rakamın ek bir takım maliyetler hesaba katıldığında 38 milyar doları bulabileceği belirtildi.

VOA Türkçe'nin haberine göre, tekrar yapılanma ve afet yardımı maliyetlerinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 3,6’sı kadar, depremin üretim kaybı ile bağlantılı dolaylı maliyetinin ise Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 0,5’i kadar olacağı öngörülüyor.

Rapora göre, depremin ardından tekrar inşa sürecinin ithalat bileşeni nedeni ile mevcut cari açık 9 milyar dolar artabilir.

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