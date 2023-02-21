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Gündem Depremin olduğu 6 il için dikkat çeken petrol kararı! Türkiye'ye duyuruldu
Gündem

Depremin olduğu 6 il için dikkat çeken petrol kararı! Türkiye'ye duyuruldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 15 sahada petrol arama ruhsatı verildi. Ruhsat verilen sahaların bazıları deprem felaketi içerisinde yer alan illerde yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 11:18:00 -
Depremin olduğu 6 il için dikkat çeken petrol kararı! Türkiye'ye duyuruldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 9 ildeki 15 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ, Antalya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş illerinin sınırları içerisinde yer alan ve büyüklükleri 15 bin 427 hektar ile 61 bin 888 hektar arasında değişen 15 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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Yorumlar

tatatonga

menderesten beri her yerde petrol buluyoruz ama lozanın gizli maddeleri yüzünden çıkarttırmıyorlar. çıkanların üstüne de beton döktürüyorlar. lozan anlaşması yüz yıllık olduğu için bitmesine aylar kaldı. üç dört ay sonra her taraftan faşır faşır petrol çekeceğiz.

Mesut Sarp

Yav petrol arama ruhsatının depremle alakası ne ki...
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