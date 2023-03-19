Depremin eğitime yükü 44,7 milyar lira

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, “2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu”nda depremlerden etkilenen illerde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 20 bin 340 eğitim binasından 8 bin 162’sinin tetkik edildiğini, söz konusu binaların yeniden hizmete açılabilmesi için 39,69 milyar liraya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Rapora göre, MEB’e bağlı 56 bin 259 eğitim kurumunun yaklaşık yüzde 21’i, Türkiye’deki tüm öğrencilerin yüzde 21,4’ü, öğretmenlerin ise yüzde 19,1’i depremin yaşandığı 11 ilde bulunuyor.

20 bin 340 okuldan 8 bin 162’si incelendi

Raporda, depremden etkilenen bölgede MEB’e bağlı 20 bin 340 eğitim binasından 8 bin 162’sinin tetkik edildiği, bunlardan 72’sinin (428 derslik) yıkıldığı, 504’ünün (3 bin 739 derslik) ağır hasarlı ve acil yıktırılması gereken, 331’inin (3 bin 693 derslik) orta hasarlı, 2 bin 533’ünün (30 bin 961 derslik) az hasarlı olduğu kaydedildi.

Raporda şunlar kaydedildi:

“Bölgedeki demografik yapının aynı kalacağı, iç göç olmayacağı, okul öncesi eğitimde 5 yaş için yüzde 100 okullaşma olacağı, ‘henüz tetkiki tamamlanmamış okullarda’ az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı eğitim tesisi sayısının tetkik edilmiş eğitim tesisleri açısından benzer oran izleyeceği varsayımı altında, yeni derslik yapımı için yaklaşık 44,7 milyar TL ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.”

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Ayrıca bölgede özel öğretim kategorisindeki 5 bin 24 eğitim kurumundan 119’unun tetkik edildiği, bunlardan 14’ünün yıkıldığı, 27’sinin ağır hasarlı, 19’unun orta hasarlı ve 58’inin az hasarlı olduğu aktarıldı.

Depremden etkilenen yükseköğretim kurumları

Raporda, depremden etkilenen illerde yer alan 17 üniversitede toplam 7 bin 714 metre kare kapalı alana sahip 9 hizmet binasının yıkık, 273 bin 293 metrekare kapalı alana sahip 111 hizmet binasının ağır hasarlı, 338 bin 805 metrekare kapalı alana sahip 51 hizmet binasının orta hasarlı, 1 milyon 894 bin 152 metrekare kapalı alana sahip 358 hizmet binasının ise az hasarlı durumda olduğu bildirildi. Bunların yeniden kullanılabilir hale getirilebilmesi için 9 milyar 616 milyon 473 bin 379 TL ödeneğe ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Depremlerin yurt binalarına etkisi

Depremden etkilenen illerde yer alan yurt binalarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı raporda, 28 bin 279 metrekare kapalı alana sahip 5 yurt binasının ağır hasar, 128 bin 684 metrekare kapalı alana sahip 19’unun orta hasar, 320 bin 802 metrekare kapalı alana sahip 52 yurt binasının az hasar görmüş durumda olduğu bilgisi yer aldı.

Raporda, yurt binalarının yeniden yapım ve güçlendirme işlerinin gerçekleştirilebilmesi için 1 milyar 505 milyon 10 bin 228 TL ödeneğe ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.