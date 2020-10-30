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Spor Depremin ardından TFF'den flaş karar
Spor

Depremin ardından TFF'den flaş karar

İzmir'de meydana gelen depremin ardından, profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:23:00 -
Depremin ardından TFF'den flaş karar

İzmir'de meydana gelen ve can kayıplarının olduğu şiddetli depremin ardından Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Göztepe-Alanyaspor maçı ertelendi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Süper Lig’de Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.

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