Depremin ardından kalıcı konutlar yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 6 Şubatta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Elazığ’da temelleri atılan TOKİ konutlarında çalışmalar devam ediyor.

6 Şubatta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da 7 bin 556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, ilk konutun temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilmişti. İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından çalışmalar devam ediyor. 1 Nisandan itibaren 14 binanın temellerinin atıldığı kalıcı konut alanlarında, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Şantiye şefi Tayfur Atlı, ''Elazığ Aşağıdermirtaş’ta yapımına 1 Nisan itibariyle başladığımız 505 konutların çalışmaları hızla devam ediyor. 2 tip konutumuz var. 16 bloğumuz DB, 10 bloğumuz da KB blok tarzında yapılıyor. Burada çift vardiya şeklinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah taahhüt verdiğimiz gibi zamanında işimizi teslim ederiz. Özellikle Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubatta meydana gelen depremden sonra TOKİ konutlarında bulunan tünel kalıp sisteminin ne kadar güvenilir olduğunu herkes gördü. Bizde taahhüdümüz altında bulunan işlerimize devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konutları hak sahiplerine teslim ederiz. TOKİ konutlarında yapılan radyan temel ve perde sistemi emniyet kat sayısını arttırıyor. 6 Şubat depreminde vatandaşlarımız bunu çok iyi gördü. TOKİ konutlarının güvenirliği yeniden test edilmiş oldu. 2 tip oturumumuzda da net oturum metrekaresi 85 metrekare. İnşallah taahhüt ettiğimiz gibi Kasım ayında teslim edeceğiz. Yapımı devam eden 500 konuttan 14 temel attık. Vardiyalı bir şekilde gece gündüz çalışarak evleri bitirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.