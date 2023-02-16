Depreme enkazda arama yaparken yakalanan ekiplerin korku dolu anları!
Kahramanmaraş merkezli ikinci büyük depreme, enkaz başında çalışırken yakalan arama-kurtarma ekibinin yaşadıkları kameralara yansıdı. Korku dolu anlar izleyenlerin tüylerini diken diken etti.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne seriyor.
7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin karlı havada enkaz başında yakalandıkları 7.6 büyüklüğündeki depreme ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Mahşeri andıran görüntülerde sık sık tekbir getirilen anlar yer alırken, izleyenlerin tüyleri diken diken oldu.