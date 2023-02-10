  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Depremden saniyeler önce kaydedildi! Gökyüzündeki esrarengiz görüntü
Yaşam

Depremden saniyeler önce kaydedildi! Gökyüzündeki esrarengiz görüntü

Kahramanmaraş'ta yaşanan ilk depremden saniyeler önce Diyarbakırda bu esrarengiz görüntü kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 11:01:00 - 2023-02-10 11:42:04

Diyarbakır'da depremden 17 saniye önce gökte görülen esrarengiz olay görenleri şaşırttı.

Diyarbakır'da 6 Şubatta meydana gelen depremden 17 saniye önce gökte görülen ve yer yüzüne doğru seyir eden esrarengiz olay sonrası ürkütücü ışık saçıldı, yer yerinden oynadı. Olayı gören bir site çalışanı o anları kaydeden güvenlik kamerasını izletti, görenler şaşırdı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Lig için karar verildi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Lig için karar verildi

Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Lig için karar verildi

Küçük kız herkesi ağlattı! Enkazda onlarca ağırlığı kaldıran kız bakın neden korttu
Küçük kız herkesi ağlattı! Enkazda onlarca ağırlığı kaldıran kız bakın neden korttu

Yaşam

Küçük kız herkesi ağlattı! Enkazda onlarca ağırlığı kaldıran kız bakın neden korttu

Kayseri'de belediye binası bu hale geldi
Kayseri'de belediye binası bu hale geldi

Yaşam

Kayseri'de belediye binası bu hale geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23