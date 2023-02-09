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Gündem Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Meclis’te kabul edildi
Gündem

Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Meclis’te kabul edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 8 Şubat 2023 saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 17:32:00 -
Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Meclis’te kabul edildi

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Şentop, Türk milletinin, birlik, beraberlik, vakar ve dayanışmada dünyada eşi benzerinin olmadığına işaret etti. Vatanın ve milletin, tüm zamanların, mekanların gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşadığını belirten Şentop, devletin, tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve millet ile ilk andan itibaren felaket bölgesinde insanüstü gayretle çalıştığını hatırlattı.

Şentop, adeta yerkürenin yıkımı manasına gelebilecek 7,7 ve 7,6 ölçeğinde iki büyük deprem ile sayısız artçı depremlerin, 10 ilde, on binlerce vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına neden olduğuna dikkati çekerek, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Şentop’un konuşmasının ardından, depremin etkilediği 10 ilde 3 ay süresince olağanüstü hal uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı üzerine Meclis’te grubu bulunan partilerin sözcüleri konuştu. Konuşmaların ardından yapılan oymamada, OHAL Kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

3 ay süreyle OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan kararda, Anayasa'nın 119. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildiği kaydedildi.

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