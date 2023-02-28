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Yerel Depremden 21 gün sonra enkazdan canlı çıkarıldılar
Yerel

Depremden 21 gün sonra enkazdan canlı çıkarıldılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremden 21 gün sonra enkazdan iki keçi sağ olarak çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 19:55:00 -
Depremden 21 gün sonra enkazdan canlı çıkarıldılar

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremden 21 gün sonra enkazdan iki keçi sağ olarak çıkartıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da, Besni ilçesinde 21 gün sonra iki keçi enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. Pınarbaşı Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın alt katında bulunan ambarda enkaz altında kalan iki keçi, depremden 21 gün sonra kurtarıldı.

“Traktör için geldik, keçilerin yaşadığını fark ettik”

Keçilerin sahibi Hacı Gülten, “Bu enkazdan sağ çıktık. 21 gün sonra traktörü çıkartmak için geldik. Keçilerimizin yaşadığını fark ettik. Kendi imkanlarımızla keçilerimizi canlı çıkarttık” diye konuştu.

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