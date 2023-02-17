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Depremde yapımı süren site depremde yıkıldı! Reklam panosunda yazana bakın

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'da inşaat halindeki site çöktü. Sitenin yapımı sürerken çökmesi, olası can kayıplarının önüne geçti. İnşaatın girişindeki reklam panosuna asılan ve 'depreme dayanıklıdır' diyen başlayan yazı dikkat çekti...

Yeniakit Publisher
2023-02-17 18:47:00 -
Depremde yapımı süren site depremde yıkıldı! Reklam panosunda yazana bakın

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 kentte yıkıma neden oldu. Depremin en ağır hasar verdiği illerden biri olan Hatay’da çok sayıda bina yıkıldı. Yakın zaman önce yapılan apartmanların yanı sıra yapımı devam eden inşaatları devam eden toplu konutlar da deprem sonucu yerle bir oldu.

Bunlardan biri de Aksaray Mahallesi'ndeki Fahri Öz İnşaat'ın yapımını sürdürdüğü Altınpark Sitesi 2 adlı siteydi.

"Depreme dayanıklıdır..."

Dört bloklu sitenin yıkılan bloğunun önündeki reklam panosunda ise “Depreme dayanıklıdır. Altınpark Sitesi 2 üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşaa edilerek siz değerli sakinleri beklemektedir” yazdığı görüldü.

Sitenin yapımının tamamlanmamış olması büyük can kaybı yaşanmasının önüne geçti.

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