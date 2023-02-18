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Aktüel Depremde yakınlarını kaybeden muhtardan vatandaşlık dersi
Aktüel

Depremde yakınlarını kaybeden muhtardan vatandaşlık dersi

Depremde yakınlarını kaybeden Şeyh-Adil Mahallesi Muhtarı Şahin Çayır, anlattıklarıyla adeta vatandaşlık dersi verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 16:43:00 - 2023-02-18 16:44:00

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta afet bölgesine giden yardım kolilerinin bir kısmı mahalle muhtarlıklarında bekletiliyor.

Kahramanmaraş Şeyh-Adil Mahallesi Muhtarı Şahin Çayır da depremin ilk gününden beri nöbet tutup yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk'e konuşan muhtar Çayır, depremden itibaren yaptıklarını anlattı.

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