Depremde pet kuaförlüğü yıkılan tarih mezunu Hatay'da el açması makarna üretiyor

Hatay'da 6 Şubat depreminde pet kuaförlüğü iş yeri yıkılan 35 yaşındaki tarih bölümü mezunu Gökçe Yılmaz Çilingir, felaketin ardından aldığı eğitimlerle gastronomi şehrinde el açması makarna üreten bir iş yeri açtı. Çilingir, memleketi Sinop'un mantı ve erişte kültürünü İtalyan makarna kültürüyle harmanlayıp vatandaşlara sunmaya çalışıyor.

Pamukkale Üniversitesi tarih bölümünden mezun olan Çilingir, Sinop'ta eski çağ ana bilim dalında yüksek lisans yaptı. 2018 yılında evlendikten sonra eşinin işi nedeniyle Hatay'a yerleşti; yeni taşındığı kentte iş yeri açma hayalini, evcil köpeğinden ilham alarak kurduğu pet kuaförlüğüyle gerçekleştirdi.

İş yeri 6 Şubat'ta yıkıldı, üç ay Sinop'ta kaldılar

Depremle birlikte kurduğu düzen bozulan Çilingir, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Pet kuaförlük iş yerini açtım ve sonrasında her şey çok güzel ilerliyordu. Hayatımızı düzene sokmuştuk ama sonrasında 6 Şubat depremi oldu. Depremde iş yerimiz ne yazık ki yıkıldı ve yağmalandı. Bizim düzenimiz de bozuldu ve memlekete döndük. Orada üç ay boyunca kaldık ve toparlanmaya çalıştık."

Çilingir, dönüş kararını şu sözlerle aktardı: "Kafamızı toparladığımızda sonrasında Sinop'ta değil de Antakya'da daha iyi olacağımıza karar verdik. Çünkü Hatay'ı ve Antakya'yı çok seviyoruz. Burada daha iyi hissediyoruz."

Kente döndükten sonra yeniden ne yapabileceğini düşünmeye başlayan Çilingir, yemek yapmayı çok sevdiğini belirterek "Karadeniz'den bir ilham alarak Sinop mantısını buraya getirmeyi planladım. Erişte kültürünü İtalya'yla birlikte harmanlayıp insanlara sunmaya çalışıyorum" diye konuştu.

El açması makarna parmesan tekerinde servis ediliyor

Makarna yemekleri üzerine aldığı eğitimlerin ardından iş yerini açan Çilingir, "Makarnayı el yapımı olarak açıyorum ve parmesan tekerinde aromasını alarak servis ediyorum. Bunun da eğitimini aldım ve kendimi geliştirdim" dedi.

Kentte et yemeklerinin ağırlıkta olduğunu ve insanların oturmuş damak zevkleri bulunduğunu dile getiren Çilingir, "Bunu aşmak çok zor ve ben de çok seviyorum ama artı bir seçenek olarak makarna da var. Onu da deneyebilirler. Kültürü aşmak gibi bir niyetim yok ama ben sadece seçenek olsun istedim. Antakya'nın artı bir seçeneği olur diye gelip, denemek isterler" ifadelerini kullandı.

Kendi markasını oluşturmaya çalıştığını anlatan Çilingir, sözlerini "Burada olmaktan da çok mutluyum" diyerek tamamladı.