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Gündem Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı
Gündem

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 16:37:00 - 2023-02-18 17:18:27
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

AFAD Genel Merkezi'nden açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının büyük ihtimalle yarın sonlandırılacağını aktaran Sezer, depremin 10 bine yakın köyde de etkili olduğunu, 5 bin 700'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini söyledi.

Sezer, arama-kurtarma çalışmalarında bugün canlı kurtarılan kişilerin ümit verdiğini belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Bugün itibarıyla 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Milletimizin başı sağ olsun. 10 ilimizde arama- kurtarma çalışmalarında büyük oranda sona gelmiş bulunuyoruz. Hatay'da dün 200 kadar binada arama- kurtarma çalışması yapılıyordu, bugün 98'e düşmüş durumda. Kahramanmaraş'ta 19 binamız kalmış durumda, Adıyaman'da da Çınar Sitesi'nde çalışmalar devam ediyor. Arama- kurtarma çalışmaları yarın akşam büyük oranda sonlandırılmış olacak. Şu anda 13 bine yakın arama- kurtarma personelimiz Hatay'da görev yapıyor. 80 ülkeden bize destek amacıyla gelen arama- kurtarma birliklerinden görev süreleri bitenlerden ayrılmalar gerçekleşiyor, onlara da milletimiz olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"682 bin vatandaşa nakdi yardım ödemesi yapıldı"

Sezer, çadır kent ve konteyner kentlerin kurulumunun sürdüğünü kaydederek, "682 binin üstünde vatandaşımıza 10 bin lira nakdi yardım ödemesi gerçekleştirildi. Sisteme tanımlanmış olan 164 bin vatandaşımıza da nakdi yardım ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kira yardımları konusunda da burada esas olan barınmaya destek olmak. Evini kaybeden, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza iki alternatif sunuyoruz; bunlardan biri konteyner ve diğer barınma hizmetler, ikincisi de kira destekleri. Bu, ev sahipleri için 5 bin TL kira desteği, 15 bin TL taşınma desteği. Kiracılar için ise 2 bin TL destek parası, 15 bin TL taşınma desteği olarak. Burada da başvurular e-Devlet üzerinde yoğun şekilde devam ediyor. Şu anda 20 bine yakın kira destek müracaatında bulunan vatandaşımız var. Esas dikkat etmemiz gereken konu şu; konteyner ya da benzeri barınma desteği isteyenler kira desteği alamayacaklar; ama 15 bin TL taşınma desteğinde bulunacağız" diye konuştu.

 

Yunus Sezer, deprem bölgesinde diğer illere tahliye işlemlerinin de sürdüğünü belirterek, "430 binin üzerinde şu ana kadar bizzat bizim tarafımızdan yapılan tahliye var. 313 bin 720 kişiyi biz kamu misafirhanelerinde, otellerde, konaklama tesislerinde misafir ediyoruz. Depremin yaralarını hızlı şekilde sarmaya devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sürüyor. Yüzde 50’nin üzerinde hasar tespit çalışmaları yapılmış durumda" dedi.

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