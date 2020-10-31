Depremde enkaz altında kalan kedi böyle kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan bir kedi de arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar böyle kaydedildi.
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan bir kedi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, binalardan birisinde yıkıntıların arasında kalan kediyi fark etti.
AFAD ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Bir AFAD görevlisi, beton boluğun altına girip enkazda mahsur kalan kediyi çıkarmayı başardı.
Yapılan kontrolde kedinin herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Görevliler, kediyi bir süre sevdikten sonra bıraktı.
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı.