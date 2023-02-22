Depremde binaların çökme anı dron kamerasına yansıdı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinde Malatya'daki binaların çökme anı dron kamerasına yansıdı.
Malatya’da 2. depremde binaların çökme anları dron kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya’da 2. depremde binaların çökme anı dron kamerasına saniye saniye yansıdı.
Binalar tek tek çöküyor
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’nın sosyal medyasında paylaştığı görüntülerde binalar tek tek çöküyor.