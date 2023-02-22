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Yaşam Depremde binaların çökme anı dron kamerasına yansıdı
Yaşam

Depremde binaların çökme anı dron kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinde Malatya'daki binaların çökme anı dron kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 20:23:00 - 2023-02-22 21:10:05

Malatya’da 2. depremde binaların çökme anları dron kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya’da 2. depremde binaların çökme anı dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

Binalar tek tek çöküyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’nın sosyal medyasında paylaştığı görüntülerde binalar tek tek çöküyor.

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