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Gündem Depremde 8 katlı bina böyle çöktü! Görüntüler anbean kaydedildi
Gündem

Depremde 8 katlı bina böyle çöktü! Görüntüler anbean kaydedildi

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası 8 katlı bir binanın çökme anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:14:00 - 2020-10-30 16:17:24

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.’de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı.

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde depremde hasar alan 8 katlı bina, deprem sonrası aniden çöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı

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