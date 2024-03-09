Deprem yardımlarını depoda çürütüp seçim promosyonu yaptılar! Oy alacağım diye milleti zehirleyecekler

Oğuzhan Gültekin ANKARA

Depolarda saklanan ve içindeki gıda ürünleri bozulan yardım kolileri CHP’li Belediye Başkanı Elif Köse tarafından Romen vatandaşların yaşadığı mahalleye dağıtıldı. Bozuk gıdalara tepki gösteren vatandaşlar; “Seçim geliyor diye bize bozuk yiyecek göndermişler. Vatandaşı buna layık görenler bunları alıp kendileri yesinler” diye tepki gösterdi.

Son günlerde parti içi kavgalarda gündemden düşmeyen CHP’de yeni bir skandal patlak verdi. Kastamonu’nun Safranbolu İlçesinde CHP’li belediyenin son kullanma tarihi geçmiş gıda kolilerini, Romen vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadıkları mahallelerde Ramazan yardımı olarak dağıttıkları ortaya çıktı.

Asıl skandal bundan sonra patlak verdi. Safranbolu Belediyesi, geçen yıl 6 şubatta yaşanan ve 14 ili etkileyen büyük depremin ardından vatandaşlarında desteğiyle yardım kolileri hazırlattı. CHP’li belediye başkanı Elif Köse, bu kolilerden bir kısmını Hatay’ın Erzin CHP ilçe başkanlığına gönderdi. Geri kalan bin adet koli ise depremzedelere gönderilmeyerek depolarda saklandı.

CHP’li Safranbolu Belediyesi, seçim yaklaşınca, depremzedelere gitmesi gereken kolileri, Ramazan Yardımı olarak, Safranbolu’da yaşayan Romen vatandaşların bulunduğu mahallelere dağıtmaya başladı.

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Dağıtım sürürken skandalın başka bir boyutu ortaya çıktı. Bir yıl önce hazırlanan kolilerdeki, un, yağ, salça, zeytin gibi gıda maddelerinin son kullanma tarihlerinin geçtiği ve bozulduğu ortaya çıktı. Kolileri açtıklarında bozuk gıdalarla karşılaşan vatandaşlar; “Oy almak uğruna vatandaşa bozuk gıda vermeye utanmıyorlar da alıp bunları kendileri yesinler” diye tepki gösterdi.

Ak Parti, Safranbolu Belediye Başkan Adayi Ali Büyüközdemir ise yerel televizyon kanalında, CHP’li Başkan Elif Köse’yi topa tuttu. Büyüközdemir; “Deprem kolilerini depolarda saklamış olmaları kabul edilemez. Safranboluluların parasıyla alınan bu koliler neden depremzelere gönderilmedi. Bunun hesabının verilmesi gerekir. İkincisi son kullanma tarihi geçen unları paketinden çıkarıp naylon torbaya koyarak vatandaşa bozuk un dağıtmışlar” dedi. Büyüközdemir Safranboluluların bu skandalın hesabını seçimde soracaklarını da sözlerine ekledi.