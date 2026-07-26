Deprem yardımı süslü dolandırıcılık! ‘Ahbaplar’ dekont isteyene bakın ne demiş

Deprem yardımları üzerinden yapılan vurgun zincirinin her geçen gün yeni bir halkası ortaya çıkıyor. Ahbap Derneği hakkında başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında usulsüzlük iddiaları derinleşirken, bizzat bağışçılar da itiraflarına devam ediyorlar.

Son olarak, seküler kesimin uğrak yeri olan Ekşi Sözlük adlı platform kullanıcıları da tel tel dökülmeye başladı.

Sözlükte 'Haluk Levent’ başlığının altına açıklama yapan bir kullanıcı, Ahbap’a yaptığı bağış karşılığında dernekten dekont istediğini söyledi.

Talep karşısında kendisine “Ekiplerimiz depremle ilgileniyor, geç dönüş olabilir” cevabı verildiğini ifade eden kullanıcı, bir daha da dönüş yapılmadığını açıkladı.

Ekşi yazarının iddiası şöyle: