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Gündem Deprem yardımı süslü dolandırıcılık! ‘Ahbaplar’ dekont isteyene bakın ne demiş
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Deprem yardımı süslü dolandırıcılık! ‘Ahbaplar’ dekont isteyene bakın ne demiş

Yeniakit Publisher
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Deprem yardımı süslü dolandırıcılık! ‘Ahbaplar’ dekont isteyene bakın ne demiş

Ahbap Derneği'ne yönelik dolandırıcılık soruşturmasında, bağışçılardan makbuz taleplerine yanıt verilmediği veya ertelendiği iddiaları derinleşirken, Ekşi Sözlük kullanıcıları da benzer tecrübelerini paylaşmaya başladı. Bağış karşılığında dekont talep eden bir kullanıcıya, ekiplerin depremle ilgilendiği gerekçesiyle dönüş yapılmadığı belirtildi.

Deprem yardımları üzerinden yapılan vurgun zincirinin her geçen gün yeni bir halkası ortaya çıkıyor. Ahbap Derneği hakkında başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında usulsüzlük iddiaları derinleşirken, bizzat bağışçılar da itiraflarına devam ediyorlar.

Son olarak, seküler kesimin uğrak yeri olan Ekşi Sözlük adlı platform kullanıcıları da tel tel dökülmeye başladı.

Sözlükte 'Haluk Levent’ başlığının altına açıklama yapan bir kullanıcı, Ahbap’a yaptığı bağış karşılığında dernekten dekont istediğini söyledi.

 

Talep karşısında kendisine “Ekiplerimiz depremle ilgileniyor, geç dönüş olabilir” cevabı verildiğini ifade eden kullanıcı, bir daha da dönüş yapılmadığını açıkladı.

Ekşi yazarının iddiası şöyle:

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