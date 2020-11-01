Deprem üzerinden Diyanet’i hedef aldılar!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6,6 şiddetindeki depremde can kaybı artıyor. Enkaz altında kalanları kurtarmak için AFAD başta olmak üzere arama kurtarma ekipleri canhıraş bir şekilde mücadele ederken, sosyal medyadan gelen bazı yorumlar ise hayrete düşürdü.

Halkın acısını hiçe sayan bazı şahıslar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet personeline karşı skandal paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlar sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Yazmış olduğu mesajında "Sağdakinin, soldakinden, insanlık adında daha faydalı olduğuna yemin edebilirim, ispatlayadabilirim" ifadelerini kullanan şahıs, deprem bölgesindeki insan acısını unutup diyanet personeli olan imamlara hakaret etti.

Bir başka şahıs ise "Diyanet 5 bin yeni yeni din görevlisi alacakmış...Bence AKUT'a yeni arama köpekleri alsalar daha faydalı olur ülkeye" şeklinde skandal sözler sarf etti.

Tepki toplayan paylaşımların ardından şahıslar hakkında işlem yapılması isteniyor.