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Deprem tahmincisi Hoogerbeets yine uyardı! İşte o riskli bölgeler

Hollandalı 'deprem tahmincisi' Frank Hoogerbeets, Türkiye'nin bazı bölgeleri için deprem uyarısında bulundu. Deprem tahmincisinin Akdeniz ve Ege kıyılarına yaptığı uyarı sonrası Van'da bir deprem meydana geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:32
Deprem tahmincisi Hoogerbeets yine uyardı! İşte o riskli bölgeler

Hollandalı 'deprem tahmincisi' Frank Hoogerbeets, Türkiye'de bazı bölgeler için deprem uyarısı yaptı. Birçok uyarı yapan Hoogerbeets, tekrar 6 ila 7 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem için uyarıda bulundu. Hollandalı isim, Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarılarda bulundu

Hollandalı 'deprem tahmincisi' Frank Hoogerbeets, 6 ila 7 büyüklüğünde bir deprem için uyarıda bulundu.

Hoogerbeets'in internet sitesinde paylaştığı bilgi ve videolara göre 13 ila 17 Mart arası yaşanacak olan çeşitli gezegen dizilimleri sebebiyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden çok daha faal olacak.

Yine tahminde bulundu

Fiji'de meydana gelen depremin ardından aynı hatta 5 büyüklüğünde birkaç depremin oluştuğuna dikkat çeken Hoogerbeets, olası depremin merkez üssü hakkında da bazı tahminlerde bulundu.

Hoogerbeets, Rusya'nın Kamçatka ve Japonya''nın açıklarında yer alan bölgede yakın zamanda oldukça büyük depremin meydana gelebileceği ve Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Hoogerbets, 14 Mart'ta Merkür, Güneş ve Neptün'ün ve 15 Mart'ta da Güneş, Merkür ve Dünya'nın aynı doğrultuda hizalanacağına dikkat çekti.

Van'da deprem

Hoogerbets'in açıklamalarının üzerinden henüz 24 saat geçmeden Türkiye sallandı. Van'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:32
  1. Van
  2. Frank Hoogerbeets
  3. deprem

YORUM YAZ

  • NurNur1 sa önce
    Dünya takmış türkiye çok sevdiklerinden mi uyarıyorlar acaba şimdide deprem terörü ne yapalımülkeyi mi terk edelim hafta geçmiyor tahmin yapıyor adam bakmışın kendi ülkesinde olur Allahım sen büyüksün

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