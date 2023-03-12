Deprem soruşturmasında tutuklananların sayısı 279'a yükseldi

Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar çerçevesinde 279 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalar çerçevesinde bin 171 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 279'u tutuklanırken, 370'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 250 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı verilen 50 kişinin öldüğü belirlendi

95 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 22'nin yurt dışında olduğu, 50'sinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 103 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Tutukluların 99’unun müteahhit, 149'unun yapı sorumlusu, 13'ünün yapı sahibi ve 18'inin de binada değişiklik yapanlar olduğu belirtildi.

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