Deprem soruşturmaları kapsamında 369 iddianame hazırlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini ancak acısını daha dün gibi yaşadıklarını belirten Tunç, depremde hayatını kaybeden 53 bin 445 kişiden 1255'inin Malatya'dan olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde, Battalgazi'nin diyarı Niyazi Mısri'nin memleketi, kayısının başkenti Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini ancak acısını daha dün gibi yaşadıklarını belirten Tunç, depremde hayatını kaybeden 53 bin 445 kişiden 1255'inin Malatya'dan olduğunu ifade etti.

Depremde Bakanlığa ait özellikle geçmişte yapılan binaların zarar gördüğünü belirten Tunç, şöyle devam etti:

"15 adliyemiz, 2'si müstakil adliyeydi bunlardan biri Malatya Adliyemiz, 2'si de kiralık olan ve diğerleri de hükümet binalarının içerisinde olan adliye binalarımızdı bunlar ağır hasar gördü ve bunların inşa sürecini devam ettiriyoruz. 11 cezaevimiz depremde ağır hasar gördü ve 11 cezaevinden 12 bin mahkumu başka illerdeki cezaevlerine aktarmak zorunda kaldık ve oralarda halen barınmaya devam ediyorlar. Depremin diğer boyutu bu binalardaki kusur durumunun tespitiydi ve sonrasında açılan soruşturmalardı. Soruşturmalar şu anda devam ediyor. 2 bin 825 kişi bu soruşturma kapsamında adli işlem gören, şu anda tutuklu olarak devam eden 267 kişi var, 984 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. 812 dosyada bilirkişi raporları geldi. Tabii bu bilirkişi raporlarının çok sağlıklı olması noktasında yargımız özen gösteriyor.

Üniversitelerimizin yetkin bilirkişilerine gidiyor ve sayfalarca özellikle her bina bakımından her binanın özelliği bakımından tüm deliller ışığı içerisinde o binadaki yapımdaki kusurlar tespit edilerek yargılamaya esas teşkil eden bilirkişi raporları hazırlanıyor. Şu anda 1783 dosya bilirkişi incelemesinde 1007 dosyada bilirkişiye gönderilmek üzere, diğer evraklar toparlanmaya çalışılıyor. 369 iddianame hazırlandı ve bunların davaları açıldı ve yargılamalar bu kapsamda devam ediyor. Yine 275 iddianamede kabul aşamasında söz konusu. Deprem soruşturmalarını gecikmeksizin sonuçlandırılması noktasındaki gayretimizi de tüm yargı mensuplarımız devam ettiriyor."

ÖNE ÇIKAN VİDEO