Deprem sonrası Merih Demiral o rakamı açıkladı!

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın, depremzedelere destek olmak için açık arttırmaya çıkardığı ünlü futbolcular Eden Hazard, Kevin De Bruyne ve Alvaro Morata'nın imzalı formaları 1 Milyon TL'ye satıldı.

İtalya Serie A'da Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Eden Hazard, Kevin De Bruyne ve Alvaro Morata'nın imzalı formasının açık arttırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Haber7'ye göre; Milli futbolcumuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık arttırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 1 milyon TL’ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.

Tek başına 6 Milyon TL

Merih Demiral'ın sosyal medya hesabından depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için kendi başlattığı kampanya kapsamında şu ana kadar ki toplam bağış miktarı ise 6 Milyon TL'ye ulaştı. Başarılı futbolcu, açık artırmaların birkaç gün daha önemli isimlerle devam edeceğini belirtti.