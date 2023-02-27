Deprem sonrası Japonya'dan çok net Türkiye mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Japonya Uluslararası Acil Yardım Ekibi'nin kurduğu ve Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde faaliyet gösteren sahra hastanesine ziyarette bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Şahin ve Suzuki, sahra hastanesinde incelemelerde bulundu ve sağlık ekipleriyle görüştü.

Şahin'den Japon ekibe takdir

Ziyarette kısa bir değerlendirmede bulunan Şahin, "Depremden sonra çeşitli sahra hastanelerini ziyaret ettim ama ilk defa bu kadar yüksek performanslı bir hastane görüyorum." diyerek Japon ekibe takdir ve şükranlarını ifade etti.

Büyükelçi Suzuki de 2 gündür Gaziantep'te bulunduğunu ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan büyük hasarın giderilmesi için yeniden yapılanma faaliyetlerinde büyük ilerleme kaydedildiğini gözlemediğini söyledi.

"Türkiye'ye yardım sağlamayı sürdürmek niyetindeyiz"

Sahra hastanesinin faaliyetleri ve ekibin çalışmalarına değinen Suzuki, "Burada faaliyet gösteren sağlık ekibi, Japonya ile Türkiye arasındaki dayanışma ve birliğin simgesidir. Japonya, Türkiye'ye yardım sağlamayı sürdürmek niyetindedir." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suziki Kazuhiro, hem Türkiye hem de Japonya'nın deprem kuşağı üzerinde yer aldığını, her iki ülkenin de depremin derin üzüntüsünü aşmak, şiddetli depremlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, dayanışma içinde çalışmak ve daha dayanıklı ve mükemmel bir toplum yaratmak için yeniden yapılanma konusunda işbirliği yapmak istediğini sözlerini ekledi.