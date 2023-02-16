Deprem sonrası İslam Memiş altın tahminini duyurdu: Elinde gram altını olan bunu yapsın

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası altın fiyatlarının ne yönde hareket edeceği merak ediliyor. Altın fiyatları haftanın 3. işlem gününde düşüş yaşadı. Dün 1.113,87 TL'ye kadar düşen gram altın fiyatları bugün 1.115,59 TL alış, 1.115.77 TL satış fiyatından işlem görmeye başladı.

Altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamalarıyla gündem olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni bir açıklama geldi.

Bunu yapan kazanacak

Altın fiyatlarına dair yaptığı açıklamalarda "15 Şubat 2023" tarihini işaret eden İslam Memiş, yatırımcıları uyararak, deprem ile birlikte büyüme rakamların aşağı yönlü hareket edeceğini ifade edip eksi 2 düşüş yaşanacağını vurguladı.

Ortaya çıkan maliyetlerin bir kısmını DASK gibi sigorta kuruluşlarının karşılayacağını belirten İslam Memiş, ithalatta gerilemelerin görülebileceğini söyledi.

Borsada da Mart ayından itibaren toparlanmalar olacağını söyleyen Memiş, elinde nakit olan vatandaşların altına yatırım yapması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ramazan ayı sonrası yeni rekorlar görülebilir

Ramazan ayı ile birlikte hem üretimde hem de tüketimde düşüşler yaşanabileceğini söyleyen Memiş, altında yeni rekorların beklediğini vurguladı.

İslam Memiş, dolar kurunda 2023 yılı ön görüsünü tekrarladı. Memiş, öngörüsünün 24-25 lira aralığı olduğunu belirti.

"Elinde olan satmasın"

İşte İslam Memiş'in o açıklaması:

"Gram altın / TL fiyatı şu an itibariyle Kapalıçarşı piyasasında 1.180 -1.182 lira seviyesinde. Bu tarafta da 1.140 lira seviyesine kadar Şubat ayı içerisinde bir geri çekilme bekliyorum. Yıllık bazda baktığınız zaman orta ve uzun vadede yine yeni rekorlar yolda. 1.250 – 1.280 devamında yılın ikinci yarısında Haziran ayından sonra 1.350 – 1.450 hatta 1.500 lira seviyesinin üzerinde ataklar da gerçekleşebilir. Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Özellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımızın da Şubat ayı içerisinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir."

Ancak elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var. Şubat ayı içerisinde son bir geri çekilme ama Haziran ayından sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir gram altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum."