Deprem sonrası bir kulüp daha ligden çekilme kararı aldı! Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiler...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sallanan ülkemizde spor kulüpleri de yaşanan felaketten olumsuz olarak etkilendi. Süper Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den takımlar, mücadele ettikleri liglerden çekilme kararı almış ve bu talepler, TFF tarafından onaylanmıştı. TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor da şehrin olumsuz etkilendiğini belirterek ligden çekilmek için başvuru yaptı.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılmıştı. Birçok ili yoğun şekilde etkileyen felakette yıkılan binaların ardından binlerce vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Spor camiası da yaşanan depremden derinden etkilenmişti.

Birçok kulüp, mücadele ettikleri liglerden çekilme kararlarını TFF'ye iletmiş ve talepleri başkan Mehmet Büyükekşi tarafından kabul edilmişti.

TFF 3. Lig 1. Grup takımı Elazığspor da ligden çekilme kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Radyospor'un haberine göre kulüp yöneticileri, depremden etkilenen ve OHAL kapsamında yer alan iller arasına eklenen Elazığ şehrinin olumsuz etkilendiğini belirterek başvurusunu sundu.

Ligde 21 hafta geçiren Elazığspor; 6 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 24 puan topladı ve 11. sırada yer buldu.

Deprem felaketi sonrasında Süper Lig'den Gaziantep FK ve Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor ile Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyamanspor ve Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor ve Osmaniyespor ligden çekilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, takımların bu sezon oynanacak maçlarda hükmen mağlubiyetine ve gelecek sezon kaldıkları ligden devam etmelerine karar vermişti.