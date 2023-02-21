  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir dünya markası oldu! İşte SİHA satılan ve sırada bekleyen ülkeler

Biden'den Rusya'ya ağır suçlama

Heykelden başka bir bildikleri yok! Sarıyer Belediyesi arama-kurtarma köpeğinin heykelini dikecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten flaş Türkiye açıklaması! Dikkat çeken deprem kararı!

İsrailli milletvekillerinden flaş hamle: Netanyahu'ya 'Ukrayna'nın yanında yer alma' çağrısı! Duyurdular

Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi... Merak ediliyordu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hemen yarın inşasına başlıyoruz

Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil onlar yendi

Dünyanın farklı ülkelerden yardımlar Diyarbakır'a ulaştı! Ekibindeki kişiler çadır kent ve mekanlara yolluyor

Türk zırhlıları o ülkede ortaya çıktı
Spor Deprem sonrası bir kulüp daha ligden çekilme kararı aldı! Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiler...
Spor

Deprem sonrası bir kulüp daha ligden çekilme kararı aldı! Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiler...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sallanan ülkemizde spor kulüpleri de yaşanan felaketten olumsuz olarak etkilendi. Süper Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den takımlar, mücadele ettikleri liglerden çekilme kararı almış ve bu talepler, TFF tarafından onaylanmıştı. TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor da şehrin olumsuz etkilendiğini belirterek ligden çekilmek için başvuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 20:57:00 - 2023-02-21 21:02:08
Deprem sonrası bir kulüp daha ligden çekilme kararı aldı! Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiler...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sallanan ülkemizde spor kulüpleri de yaşanan felaketten olumsuz olarak etkilendi. Süper Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den takımlar, mücadele ettikleri liglerden çekilme kararı almış ve bu talepler, TFF tarafından onaylanmıştı. TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor da şehrin olumsuz etkilendiğini belirterek ligden çekilmek için başvuru yaptı.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılmıştı. Birçok ili yoğun şekilde etkileyen felakette yıkılan binaların ardından binlerce vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Spor camiası da yaşanan depremden derinden etkilenmişti.

Birçok kulüp, mücadele ettikleri liglerden çekilme kararlarını TFF'ye iletmiş ve talepleri başkan Mehmet Büyükekşi tarafından kabul edilmişti.

TFF 3. Lig 1. Grup takımı Elazığspor da ligden çekilme kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Radyospor'un haberine göre kulüp yöneticileri, depremden etkilenen ve OHAL kapsamında yer alan iller arasına eklenen Elazığ şehrinin olumsuz etkilendiğini belirterek başvurusunu sundu.

Ligde 21 hafta geçiren Elazığspor; 6 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 24 puan topladı ve 11. sırada yer buldu.

Deprem felaketi sonrasında Süper Lig'den Gaziantep FK ve Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor ile Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyamanspor ve Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor ve Osmaniyespor ligden çekilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, takımların bu sezon oynanacak maçlarda hükmen mağlubiyetine ve gelecek sezon kaldıkları ligden devam etmelerine karar vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gakgo

Kabul etmeyin, öne sürdükleri gerekçe yalan.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23