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Spor Deprem sonrası anlamlı gelişme! Şampiyonlar Ligi'nde saygı duruşu...
Spor

Deprem sonrası anlamlı gelişme! Şampiyonlar Ligi'nde saygı duruşu...

Depremzedelere destek amacıyla dünyanın her yerinde anlamlı eylemler gerçekleşiyor. Bu gece oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında yapılan saygı duruşu da izleyiciler tarafından ayrıca takdir edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 23:37:00 -
Deprem sonrası anlamlı gelişme! Şampiyonlar Ligi'nde saygı duruşu...

Depremzedelere destek amacıyla dünyanın her yerinde anlamlı eylemler gerçekleşiyor. Bu gece oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında yapılan saygı duruşu da izleyiciler tarafından ayrıca takdir edildi.

Depremin yaralarını sarmak amacıyla destek mesajları gelmeye devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Bayern Münih ve Milan-Tottenham maçları öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulundu. Akşam'a göre; UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Milan-Tottenham, Paris Saint Germain-Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi takımlar Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu esnasında hiçbir ses olmaması ise ayrıca takdire şayandı ve izleyiciler de bu anlamlı duruştan etkilenip, olumlu tweetler attı.

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