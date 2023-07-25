Deprem sonrası Adana'da korkutan olay
Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremin ardından Bucak Cennet Vadisinde 5 köyün içme ve sulama suyu olarak kullanılan pınar kurudu.
Kozan’da bu sabah meydana gelen depremin ardından bölgedeki köylerde hasar oluşurken köylerde su gözlerinde kuruma meydana geldi.
İlçeye bağlı Çobanpınarı, Ilıca, Bucak, Acarmantaş, Ferhatlı Mahallelerinin içme suyu ve bahçe sulama kaynağı olan ve Ceyhan Irmağının bir gözü olan Bucak Cennet Vadisi pınar gözünde depremin ardından su kaynağı kurudu.
Cennet Vadisinde bulunan berrak su ise bulanık suya dönüştü. Muhtarlardan Mustafa Akça, "5 köyün su kaynağının depremin ardından kuruduğunu kaydederek gelip gelemeyeceğini bilmiyoruz. Can kaybı olamaması tesellimiz” dedi.