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Gündem Deprem sonrası acı görüntü! Dağ gibi büyüyor
Gündem

Deprem sonrası acı görüntü! Dağ gibi büyüyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman’da yıkılan binaların enkazının döküldüğü alan dağ gibi büyüyor. Anıların da enkaza karıştığı görüntü görenleri duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 16:36:00 -
Deprem sonrası acı görüntü! Dağ gibi büyüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman’daki binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kepçe ile kamyonlara yüklenen moloz yığınları, Karapınar Mahallesi'ndeki kurumuş dere yatağı ile Kahta yolu üzerindeki boş alana dökülüyor.

Alandaki iş makineleri de molozları dere yatağına sürüklüyor. Her gün binlerce kamyonun enkaz götürdüğü alanda dev moloz yığını oluştu.

Jandarma ekipleri de aralıksız bir şekilde bölgede nöbet tutarak sivil vatandaşların alana girmesine izin vermiyor.

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