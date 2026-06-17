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Yaşam İki göl arasında kartpostallık akşam! Bitlis’te gün batımı mest etti
Yaşam

İki göl arasında kartpostallık akşam! Bitlis’te gün batımı mest etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Arin Gölü ile Van Gölü arasında oluşan gün batımı manzarası, görenleri mest etti.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Esenkıyı köyünde akşam saatlerinde ortaya çıkan gün batımı manzarası, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Akşam saatlerinde güneşin Van Gölü üzerinde kızıl ve turuncu tonlara bürünerek ufukta kaybolması, Arin Gölü'nün sakin sularına yansıyarak güzel görüntüler oluşturuyor. Özellikle kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü çevresinde yükselen kuş sesleri, gün batımının görsel şölenine doğal bir melodiyle eşlik ediyor. Arin Gölü'nün 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapması, bölgeyi doğa gözlemcileri için de önemli bir merkez haline getiriyor.

 

Arka planda yükselen Süphan Dağı ise gün batımında oluşan renk cümbüşünü tamamlayan en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Köyün her iki göle de kıyısının bulunması, Esenkıyı köyünü Türkiye'nin nadir doğal güzelliklerinden biri haline getiriyor.

 

Bölge sakinlerinden Mehmet Said Emen, özellikle yaz aylarında Van Gölü kıyısından izlenen gün batımının ziyaretçileri hayran bıraktığını belirtirken, Arin Gölü'nün ise sessiz atmosferinin bu manzaraya ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

Doğal yapısını koruyan Esenkıyı köyü, gün batımında sunduğu eşsiz görüntülerle Van Gölü Havzası'nın gizli kalmış turizm değerlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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