Örgütler, çeteler üzerinden çocuklarımızı suça sürüklüyor!

Akkuş, ülkemizde hâlihazırda yürütülen program ve projelerin büyük çoğunluğunun suça sürüklenen çocuklara müdahale odaklı olduğunu, ancak risk faktörlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan sürdürülebilir ve önleyici yaklaşımların henüz yeterince geliştirilemediğini belirtti. “Etkili bir mücadele, yalnızca güvenlik odaklı olamaz. Dijital hizmetler, iletişim teknolojileri, kamu yönetimi, gençlik politikaları, siber güvenlik ve çocuk koruma alanlarını bir araya getiren bütünleşik bir model hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullanan Akkuş, acil çağrısını şöyle sıraladı: Çağrımız: Dijital platformlar, sosyal medya ağları ve çevrim içi yönlendirme sistemleri üzerinden oluşabilecek risklerin erken aşamada tespitine yönelik Erken Uyarı Mekanizmaları kurulmalıdır. Risk analizine dayalı önleyici güvenlik stratejileri geliştirilmeli; suç oluşmadan önce müdahale edilebilmelidir. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, teknoloji şirketleri ve akademi iş birliğiyle akademik ve teknolojik altyapıya sahip bir Önleyici Çocuk Koruma Modeli acilen hayata geçirilmelidir. Suçla mücadele, yalnızca kolluk kuvvetlerinin görevi olmaktan çıkarılmalı; toplumun tüm kesimlerinin bilinçli ve koordineli katkısıyla toplumsal bir seferberliğe dönüştürülmelidir.