Örgütler, çeteler üzerinden çocuklarımızı suça sürüklüyor!

Akkuş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Terör örgütleri, yeni nesil çetelerin sözde popülerliğini kullanarak çocuklarımızı suça sürüklemektedir. Araştırmalar ve saha gözlemleri, söz konusu yapıların büyük ölçüde Kandil ve Irak bölgelerinden koordine edildiğini ortaya koymaktadır. Bu örgütler, Türkiye’de popüler görünen sosyal medya gruplarının isimlerini, yöneticilerini veya imajlarını kullanarak —bazen ilgili yöneticilerin bilgisi ve onayı dışında— kendilerini ‘çete’ gibi konumlandırmakta ve çocuklara çeşitli vaatler üzerinden ulaşmaktadır. Ekonomik kazanç, sosyal kabul, aidiyet hissi ve hızlı para kazanma gibi yöntemlerle özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarını hedef almakta, onları suç süreçlerine dahil ederek hem kendi hedeflerini gizlemekte hem de eylemlerini sürdürmektedir.”