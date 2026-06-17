Günlük sevkiyatta sert düşüş! Savaş petrol arzını vurdu
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol arzının mayısta günlük yaklaşık 600 bin varil azalarak 94 milyon 470 bin varile düştüğünü bildirdi. Açıklamada, seviyenin ABD/İsrail-İran savaşı öncesi döneme göre günlük yaklaşık 13,6 milyon varil daha düşük olduğu ifade edildi. IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel petrol arzı ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının ülkenin petrol ihracatını kısıtlamasıyla mayısta bir önceki aya kıyasla günlük yaklaşık 600 bin varil azalarak 94 milyon 470 bin varile geriledi.