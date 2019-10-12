Deprem son dakika nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler
Son dakika haberine göre, Ege Denizi’nde korkutan yeni bir deprem meydana gelde. 12 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler. Peki Ege Denizi’ndeki deprem kaç şiddetinde? Ege’deki deprem nerelerde hissedildi? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler.12 Ekim 2019 Cumartesi 08:39
Son dakika haberine göre, Ege Denizi’nde korkutan yeni bir deprem meydana gelde. 12 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler. Peki Ege Denizi’ndeki deprem kaç şiddetinde? Ege’deki deprem nerelerde hissedildi? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre sabah saatlerinde Ege Denizi’nde deprem oldu. Meydana gelen depremin şiddeti ve büyüklüğü merak edildi. 07:23 sularında Ege Denizi açıklarında gerçekleşen depremin 3.1 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Vatandaşlar panik yaşarken depremin 9 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Son depremler Kandilli Rasathanesi
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