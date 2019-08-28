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Deprem sırasında bu hareketler hayat kurtarıyor Deprem esnasında yapılması gerekenler nelerdir?

Ülkemizde son aylarda peşi sıra depremler meydana geliyor. Aktif fay hatları kuşağında bulunan ülkemizde depremden korunmak için binaların sağlamlığı ne kadar önemliyse, deprem esnasında yapacağımız uygun hareketler de o nispette önemli. Bu yazımızda deprem sırasında yapılması gerekenleri okuyucularımızla paylaşacağız.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:26
Deprem sırasında bu hareketler hayat kurtarıyor Deprem esnasında yapılması gerekenler nelerdir?

DEPREM ESNASINDA NE YAPILMALIDIR?

Deprem olduğu anda mümkün olduğu kadar paniklememeye çalışın. Kontrolsüz şekilde koşmayın ve bağırmayın.

Güvenli bir yer bulup diz üstü çökerek, başınızı koruyacak şekilde kapanın. Sarsıntı geçinceye kadar bulunduğunuz yerde kalın ve sakinleşmek için derin nefes almaya dikkat edin.

Camlı alanlardan uzak durun. Merdivenlere koşmayın. Dayanıklı bir eşyanın altına veya yanına özellikle kafanızı koruyacak şekilde çökün.

Deprem bitene kadar bekleyin. Kesinlikle asansörü kullanmayın. Balkonlu bir evdeyseniz balkona asla çıkmayın.

Deprem tatbikatı önemlidir. Ne yapmanız gerektiğini size kavratır. Bu sayede bilinçli hareket etmiş olursunuz. Bu da hayat kurtaran önemli bir ayrıntıdır.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:26
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