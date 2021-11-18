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Ekonomi Deprem sigortası teminat ücretleri yükseldi
Ekonomi

Deprem sigortası teminat ücretleri yükseldi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (SEDDK) önemli bir düzenlemeye daha imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:25:00 -
Deprem sigortası teminat ücretleri yükseldi

Düzenlemeyle Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 bin TL’den 320 bin TL’ye yükseltildi. Asgari prim tutarı ise risk grubuna göre 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL olarak sıralandı. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için bin 508 TL, diğerleri için bin 40 TL olarak belirlendi. Bu bedeller, daha evvel bin 268 lira ve 874 TL seviyesindeydi.

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