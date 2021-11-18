Deprem sigortası teminat ücretleri yükseldi

Düzenlemeyle Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 bin TL’den 320 bin TL’ye yükseltildi. Asgari prim tutarı ise risk grubuna göre 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL olarak sıralandı. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için bin 508 TL, diğerleri için bin 40 TL olarak belirlendi. Bu bedeller, daha evvel bin 268 lira ve 874 TL seviyesindeydi.