Deprem ödemeleri bilançolara girdi

Akit/Ekonomi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, önemli açıklamalarda bulundu. Benli, 6 Şubat depremleri için afetzedelere 3.3 milyar lira tutarında tazminat ödemesi yaptıklarını bildirdi.

OLUMLU ETKİLERİ OLACAK

Benli, bu tutarın 2023 ilk çeyrek bilançolarına girdiğini aktardı. 3.3 milyar liranın önemli bir bölümünün reasürörlerden geri alınacağı için sonraki bilançolara olumlu etki edeceğini dile getirdi.

Benli, deprem illerinde en büyük pazar payına sahip şirket olduklarını vurguladı. Şu ana kadar deprem illeri asarlarının yüzde 85’ini ödediklerinin altını çizdi. Benli, “45 bin hasar ihbarı aldık. 6.2 milyar lira tutarında depremler kaynaklı hasar ödememiz var. Bunun 3.3 milyarı ödendi. Bu da bilançomuza girmiş durumda. Biz sigorta şirketleri olarak her yıl reasürans kapasitesi alırız ve riskleri reasüröre devrederiz. Bu nedenle 6.2 milyardan üstümüze kalan rakam sadece 60 milyon lira. Reasürans korumalarımızı 250 değil 500 ve bin yıllık periyodlara göre almamızın büyük etkisi var bu sonuçta” şeklinde konuştu.

Benli, sigorta sektörü baz alındığında depremler kaynaklı 60 milyar lira meblağın da reasüre edilmiş bir bakiye olduğuna dikkat çekti. Bu meblağın 28 milyar lirasının kısmın ise sektör tarafından ödeneceğine işaret etti.

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YERLİ OTO İÇİN KASKO

Benli, sigorta şirketlerini zorunlu sigortaların dışına çıkıp yeni ürünler ortaya koymaya çağırdı. Benli, Togg fabrikasından örnek vererek, “Burası teminatımız altında. Yerli otomobili mevcut riskler ve mevcut kaskolarla yeterince kapsam içine alamayız. Klasik motorlu taşıtla yerli otomobilin teminat yapısı aynı olamaz. Biz yeni bir ürün hazırlıyoruz. Türkiye Sigorta olarak en büyük sorumluluğu alacak şirketiz” diye konuştu.

BAŞARILI GRAFİK

Benli, Türkiye Sigorta’nın 2022’de 1.3 milyar ve 2023’ün ilk çeyreğinde 525 milyon lira kâr ettiğini hatırlattı. Şirketin kâr artışında esas faaliyet gelirinin önemli payı bulunduğunu anımsatan Benli, “Hasar prim oranımız 10 puan iyileşerek yüzde 72’ye kadar indi. Bileşik rasyo yüzde 105’ten 97’ye düştü. Sağlıkta oluşturduğumuz portföy doğru maliyet yönetimiyle pozitif yansıdı. Hizmet kalitesinin artışıyla portföyde yüzde 176 büyüme görüldü” bilgilerini paylaştı.

GERİ ALIM PROGRAMI

Benli, Türkiye Sigorta’nın 3 yılda yüzde 200 büyümenin verdiği sinerjiyle yola devam ettiğini anlattı. “Hem büyümemizi hem kârlılığınızı artırdık. Kurulduğumuz andan itibaren temettü veriyoruz, geri alım programıyla küçük yatırımcımızı da koruyoruz. Şu ana kadar 30 milyon lira tutarında alım yaptık. Almaya da devam edeceğiz. Yatırımcımızın zarar görmemesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz” dedi.

2022’nin tüm sektör için zor bir dönem olduğunu belirten Benli, ancak Türkiye Sigorta’nın yılı çok dirençli bitirdiğini söyledi. “Tüm maliyet artışlarına rağmen büyüme ve kârlılığımızı devam ettirdik. Hayat emeklilik ve sigorta tarafında pazar payımızı yüzde 25’e çıkararak sürdürülebilir şekilde devam ettirmeyi diliyoruz. Orta vadeli hedeflerimizden biraz daha iyi durumdayız. İlk çeyreği 525 milyon lira kârla kapattık. 580 milyon dolarla borsada değeri en yüksek sigorta şirketiyiz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK DÖNÜŞÜM

“Türkiye’nin uyguladığı yeni ekonomi politikası nedeniyle mali gelir ile teknik gelir arasında farklı stratejiler uygulanmasını gerektiren bir durumla karşı karşıya kaldık” diyen Benli, şunları kaydetti: “Bu çerçevede sigorta sektöründe şirketlerin de geçmişteki birtakım avantaj ve dezavantajları düşünerek strateji oluşturma devri bitti. Şimdi biz işimizden ve dünyayla rekabet etmekten para kazanabileceğimiz bir döneme giriyoruz. Zorunlular dışında bulunan sigortalarda atılımlar yapıp buralarda büyümeyi hedeflememiz lazım. Türkiye Sigorta’nın en çok önem verdiği strateji de budur.”

Benli, siber sigortalar ve kefalet sigortaları alanlarında önemli atılımlar yapmayı vaat etti.

ZOR DÖNEMDE KÂRLILIK

Doğru maliyet yönetimi ve fiyatlamanın teknik kâr getirdiğini savunan Benli, “Personel kalitemiz, stratejimiz ve alınan kararlar, teknik bilgiye sahip personelle alınan kararlar bu sonucu doğurdu. Mali gelirin aşağıda kaldığı dönemde teknik gelirimizi artırmamız gerekiyordu. Biz doğru kararlarla işimizden kâr eden bir şirketiz” şeklinde konuştu. Benli, bölge ülkelerde Türkiye Sigorta adıyla faaliyete geçme planlarının bulunduğunu da ekledi.