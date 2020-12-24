İstanbul depremi ne zaman olacak? | İzmir'de yaşanana 6,6 şiddetindeki depremin ardından milyonlarca kişi daha sık depremleri araştırmaya başladı. Bölgede artçılar ise sürüyor. Uzmanlar bölgedeki artçıların bir yıl kadar süreceğini ifade ediyor. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem nerede oldu? | Son depremler 24 Aralık

Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Görür, "İstanbul'u en az 7.2 bekliyor. Bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Yapılan çalışmalarda Marmara'nın altındaki iki fay kilitlenmiş vaziyette. Yani enerji biriktiriyor. Burada biriken stres, oradaki kayaların gücünü yendiği an deprem olacak demektir. Bu faylardan biri Yeşilköy ile Silivri açıkları arasında yaklaşık 65 kilometre uzunluğunda olan Kumburgaz fay kolu. Bu fay kırılırsa minimum 7.2 deprem üretecektir. Diğeri ise Adalar'ın güneyinde olan fay; yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, şayet bu kırılırsa en fazla 7 büyüklüğünde deprem üretir. İkisinin birden kırılma olasılığı da var. İkisi birden aynı anda kırılırsa depremin büyüklüğü 7.6'yı bulabilir. Dolayısıyla bu kabuk daha fazla dayanabilecek durumda değil. Maksimum 30 sene içerisinde deprem olması yüzde 64 olarak verildi. Yani depremin eli kulağında denebilir” dedi.