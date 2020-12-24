  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Deprem nerede oldu? | Son depremler 24 Aralık
Gündem

Deprem nerede oldu? | Son depremler 24 Aralık

Deprem ne zaman oldu? | Milyonlarca kişi yeni günle birlikte hangi şehirde kaç şiddetinde bir deprem olduğunu araştırmaya başladı. Peki, deprem ne zaman oldu? | Deprem kaç şiddetinde oldu? | İstanbul depremi ne zaman olur?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 06:39:00 -
Deprem nerede oldu? | Son depremler 24 Aralık

İstanbul depremi ne zaman olacak? | İzmir'de yaşanana 6,6 şiddetindeki depremin ardından milyonlarca kişi daha sık depremleri araştırmaya başladı. Bölgede artçılar ise sürüyor. Uzmanlar bölgedeki artçıların bir yıl kadar süreceğini ifade ediyor. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem nerede oldu? | Son depremler 24 Aralık

Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Görür, "İstanbul'u en az 7.2 bekliyor. Bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Yapılan çalışmalarda Marmara'nın altındaki iki fay kilitlenmiş vaziyette. Yani enerji biriktiriyor. Burada biriken stres, oradaki kayaların gücünü yendiği an deprem olacak demektir. Bu faylardan biri Yeşilköy ile Silivri açıkları arasında yaklaşık 65 kilometre uzunluğunda olan Kumburgaz fay kolu. Bu fay kırılırsa minimum 7.2 deprem üretecektir. Diğeri ise Adalar'ın güneyinde olan fay; yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, şayet bu kırılırsa en fazla 7 büyüklüğünde deprem üretir. İkisinin birden kırılma olasılığı da var. İkisi birden aynı anda kırılırsa depremin büyüklüğü 7.6'yı bulabilir. Dolayısıyla bu kabuk daha fazla dayanabilecek durumda değil. Maksimum 30 sene içerisinde deprem olması yüzde 64 olarak verildi. Yani depremin eli kulağında denebilir” dedi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'da şiddetli deprem! Türkiye'yi de salladı
Gündem

Yunanistan'da şiddetli deprem! Türkiye'yi de salladı

Yunanistan'da 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, deprem Atina'nın kuzey batısındaki Fakis bölgesinde ya..
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avru..
Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz
Dünya

Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "ABD yaptırımlarına sert bir şekilde karşılık vereceğiz' ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay