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Spor Deprem nedeniyle İzmir'deki voleybol maçları ertelendi
Spor

Deprem nedeniyle İzmir'deki voleybol maçları ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:16:23 -
Deprem nedeniyle İzmir'deki voleybol maçları ertelendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir'deki deprem nedeniyle profesyonel liglerde yarın ve 1 Kasım Pazar günü oynanacak 5 maçın ertelendiği duyurdu.

Açıklamada, AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki Arkas Spor-Halkbank, Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig'deki Karşıyaka-Fenerbahçe ve İzmirspor-Göztepe, TVF Kadınlar 2. Ligi'ndeki Arkas Spor-Denizli Merkez Efendi Belediyespor ve Bornova Belediyespor-Akhisargücü müsabakalarının ileri bir tarihte oynanacağı belirtildi.


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