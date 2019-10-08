Deprem nedeniyle hangi ilçede hangi okullar boşaltılıyor? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 9 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi. Boşaltılan okullar ve bulunduğu ilçeler merak ediliyor. Peki, Deprem nedeniyle hangi ilçede hangi okullar boşaltılıyor?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 9 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi. Boşaltılan okullar ve bulunduğu ilçeler merak ediliyor. Peki, Deprem nedeniyle hangi ilçede hangi okullar boşaltılıyor? Deprem nedeniyle hangi ilçede hangi okullar boşaltılıyor? İşte deprem nedeniyle boşaltılacak ve yerine kullanılacak okulların listesi....

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