Deprem mi oldu? | 31 Aralık deprem listesi
Deprem nerede oldu? 30 Aralık Çarşamba günü İzmir Urla açıklarında 4,3 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Hal böyle olunca milyonlarca kişi yeni günde bir deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, deprem nerede oldu?
Deprem son dakika | 2020 yılı içerisinde deprem gerçeği sayısız kez kendini hatırlattı. 30 Aralık'ta İzmir7de meydana gelen deprem sebebiyle vatandaşlar son depremleri araştırmaya başladı. Peki, bugün deprem oldu mu?
Deprem mi oldu? | 31 Aralık deprem listesi
İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçılar yaşanmaya devam ediyor. Uzmanlar artçıların yaklaşık bir yıl kadar süreceğini ifade ediyor. İşte, yaşanan son depremler: