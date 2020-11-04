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Ekonomi Deprem master planı için TBB desteğe hazır
Ekonomi

Deprem master planı için TBB desteğe hazır

Türkiye’nin deprem kuşağında bulunduğuna dikkat çeken TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem master planlarının hazırlanmasının önemine vurgu yaparak, bu konuda da hızlı yol alabilmek için TBB’nin desteğe hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:07:00 -
Deprem master planı için TBB desteğe hazır

Kenan Gül  Van

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek olan “Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları”nın ilki Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılıyor. TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan V. Mehmet Emin Bilmez’in açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda akademisyenler, bölge belediye başkanları, kalkınma ajanslarından temsilciler ve bürokratlar yer alıyor.

“Tedbir almazsak devam edecek”

Başkan Şahin, Van’ın 2011 yılında yaşanan depremden bu yana büyük bir yapılanma içerisinde olduğunu belirterek bu değişime emeği geçenleri tebrik etti. İzmir’de meydana gelen depreme de değinen Başkan Şahin, şunları söyledi: “İzmir’deki deprem ciğerlerimizi yaktı. Elif bebek ve Ayda bebek bir mucizenin adı oldu. Koruyucu önleyici tedbir almazsak bunlar devam edecek. Bu yaşadığımız sorunlar bir sonuç. Dünya koruyucu önleyici tedbirler üzerinden gidiyor. Bunun maliyeti çok daha düşük. Canımız yanıyor ama üç beş gün sonra hayata devam ediyor ve yeni bir deprem olana kadar unutuyoruz. Deprem bir gün sonra olacak gibi bir saniye sonra olacak gibi bir an önce almamız gerekiyor.”

“TBB olarak yanınızdayız”

Deprem master planlarının hazırlanmasının önemine vurgu yapan Şahin, bu konuda da hızlı yol alabilmek için TBB’nin desteğe hazır olduğunu kaydetti. Dünyadaki değişim ve gelişimi yakından takip etmek gerektiğini söyleyen Şahin, “TBB olarak ihtiyaç duyduğunuzda yakınınızda ve yanınızdayız” diye konuştu.

Fon desteği

Sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca ekonomik kalkınmayla sağlanamayacağını çevresel ve sosyal kalkınmayla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, TBB bünyesinde kurulan Proje Ve Finansman Birimi ile belediyelere projelerini hayat geçirmek için kaynak ve fon sağlamada destek olunduğunu anlattı. Belediyelere beşeri sermayeyi güçlendirme tavsiyesinde bulunan Şahin, “TBB olarak ihtiyaç duyduğunuzda yakınınızda ve yanınızdayız. Belediye başkanları olarak doğumdan ölüme insan hayatına dokunuyoruz. Hem bu dünyada hem öbür dünyada bir bedeli var. Bu duaları çoğaltmak geleceğe çok daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Birlikte başaracağız” dedi.

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